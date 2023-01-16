Это реклама российской войны! Легендарный спортсмен возмущен событиями в Австралии

Доминик Гашек не понимает, почему представители страны-террориста играют на Australian Open

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек недавно критиковал НХЛ за поддержку российских игроков. Теперь Гашек обрушился с критикой на международные теннисные организации (ATP, WTA и ITF) за решение допустить россиян на Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии стартовал в Мельбурне. Российские и белорусские теннисисты выступают там под нейтральным флагом. Однако на трибунах спокойно можно увидеть российские триколоры.

По этому поводу Гашек оставил гневный пост у себя в соцсетях.

"Сегодня стартовал Australian Open. С гражданами россии на корте он становится рекламой российской войны и преступлений включая геноцид против украинских детей.

Виновными за это являются ATP, WTA и ITF. Как долго это будет продолжаться?" – написал чех в Twitter.

Напомним, что известный украинский теннисист Александр Долгополов сейчас служит в аэроразведке. Недавно Долгополов рассказал, с какими сложностями стыкается на линии фронта.

Ранее теннисист резко отреагировал на предложенное рождественское перемирие. А еще поиздевался над оккупантами после освобождения Херсона.