Даніель Коллінз почала радіти перемозі завчасно

У Мельбурні триває Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. Турнір, де заборонили навіть на трибуни проносити російські прапори.

У 1/32 фіналу Australian Open стався досить кумедний епізод. Американка Даніель Коллінз зустрічалася із чешкою Кароліною Муховою.

Тенісистки виграли по сету і переможниця мала визначитися на чемпіонському тайбрейку. Коллінз вела у рахунку 6:3 і виграла після цього подачу. 7:3 — американка переможно піднімає руки і йде у бік суперниці, щоб подякувати за гру.

Як же здивувалася Коллінз, коли суддя заявив, що матч потрібно продовжити. Даніель забула правило вирішального тайбрейку: він триває до 10 очок, а не до 7, як звичайний.

В кінці кінців, Коллінз посміялася зі своєї помилки і довела тайбрейк до перемоги — 10:6.

Раніше Домінік Гашек розкритикував тенісні федерації через допуск росіян на Australian Open. Нагадаємо, що відомий український тенісист Олександр Долгополов зараз служить в аеророзвідці. Нещодавно Долгополов розповів, з якими труднощами натикається на лінії фронту.