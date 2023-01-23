Світоліна процитувала китайського мудреця: спортсменка готується до нового етапу життя

Українська тенісистка продовжить кар’єру після народження дитини

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна нещодавно приготувала таку вечерю, що її чоловікові Гаелю Монфісу ледве вдалося стримати сльози. Тепер спортсменка в соцмережах процитувала відомого китайського мудреця.

Світоліна розпочала підготовку до відновлення кар’єри. Тенісистка запостила у Instagram фотографію з тренування.

"Кожна подорож починається з першого кроку", — підписала знімок Еліна.

В оригіналі це звучить так: "Шлях у тисячу верст починається з першого кроку". Цю фразу приписують Лао-цзи.

Кожна подорож починається з першого кроку

28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.

У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.

Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.

Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.