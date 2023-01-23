Світоліна процитувала китайського мудреця: спортсменка готується до нового етапу життя
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Українська тенісистка продовжить кар’єру після народження дитини
Зірка українського тенісу Еліна Світоліна нещодавно приготувала таку вечерю, що її чоловікові Гаелю Монфісу ледве вдалося стримати сльози. Тепер спортсменка в соцмережах процитувала відомого китайського мудреця.
Світоліна розпочала підготовку до відновлення кар’єри. Тенісистка запостила у Instagram фотографію з тренування.
"Кожна подорож починається з першого кроку", — підписала знімок Еліна.
В оригіналі це звучить так: "Шлях у тисячу верст починається з першого кроку". Цю фразу приписують Лао-цзи.
28-річна Еліна Світоліна — переможниця 16 турнірів WTA. Переможниця Підсумкового чемпіонату WTA 2018 року. Її найкраще досягнення на "Великому шоломі" — півфінали Вімблдону та US Open у 2019 році. На Олімпійських іграх у Токіо-2020 українка виборола бронзову медаль.
У середині жовтня минулого року Світоліна та її чоловік, французький тенісист Гаель Монфіс, вперше стали батьками. Еліна народила доньку, яку назвали Скай.
Нещодавно Еліна Світоліна організувала благодійний вечір у Монако. Спортсменка збирала гроші українцям на генератори.
Раніше Світоліна показала, як пара відзначала різдвяні та новорічні свята. А також запостила у соцмережах фотографію доньки у вишиванці.