Колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії

Бех вигравала чемпіонат світу під синьо-жовтим прапором

Біатлоністка Катерина Бех упродовж трьох місяців може оформити російський паспорт. Нині вона живе та тренується у Московській області. Раніше в Росії представили нову біатлонну форму, яку вболівальники назвали "Руки по лікоть у крові".

"1 листопада Катерина отримала посвідку на проживання", — наводить слова представника федерації "Чемпіонат".

До 2018 року Бех виступала за юніорську збірну росії. Потім вона перейшла до команди України і на юніорському чемпіонаті світу у 2019 році здобула дві золоті медалі. А 2020 року додала до цього і звання чемпіонки Європи серед юніорів.

2020 року Бех потрапила в основу дорослої збірної України. І навіть виступала на етапах Кубка світу.

Коли розпочалася повномасштабна війна, Катерина Бех перебувала на зборах у Львівській області. Але першого ж дня втекла до росії разом із двома біатлоністками збірної України, які теж були натуралізовані – Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко.

Раніше на пост росіянки у соцмережах відреагувала Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України. "Мене захоплюють добровольці", — написала у коментарях Абрамова.

Нагадаємо, російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.