Що буде, якщо зустрінуться росіянин з українцем? Біатлоніст побоюється найстрашнішого
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Йоханнес Кюн попереджає, що у біатлоні справжні патрони
В останній тиждень листопада стартує новий біатлонний сезон. Без представників росії та білорусі. Раніше українку розлютив пост російської біатлоністки про добровольців.
Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн припустив, що могло б статися, якби російські та українські спортсмени зустрілися на трасі. Він нагадав, що біатлон є одним із найнебезпечніших видів спорту, пише sport24tv.
"У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони. Я не знаю, що буде, коли російський спортсмен зустрінеться на трасі з українським. Хто знає, що може статися", — сказав Кюн.
Раніше олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон підтримав усунення спортсменів з росії від усіх змагань. Швед також побоювався стрільби на трасі.
Нагадаємо, що раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.