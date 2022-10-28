Що буде, якщо зустрінуться росіянин з українцем? Біатлоніст побоюється найстрашнішого

Йоханнес Кюн попереджає, що у біатлоні справжні патрони

В останній тиждень листопада стартує новий біатлонний сезон. Без представників росії та білорусі. Раніше українку розлютив пост російської біатлоністки про добровольців.

Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн припустив, що могло б статися, якби російські та українські спортсмени зустрілися на трасі. Він нагадав, що біатлон є одним із найнебезпечніших видів спорту, пише sport24tv.

"У нас у біатлоні є гвинтівки та справжні патрони. Я не знаю, що буде, коли російський спортсмен зустрінеться на трасі з українським. Хто знає, що може статися", — сказав Кюн.

Раніше олімпійський чемпіон Себастьян Самуельсон підтримав усунення спортсменів з росії від усіх змагань. Швед також побоювався стрільби на трасі.

Нагадаємо, що раніше російська біатлоністка поскаржилася на санкції Заходу.