"Руки по лікоть у крові": представлена нова форма збірної росії (фото)

Нова форма росіян виконана у кольорах прапора рф

Поки над російським біатлоном сміється весь світ, збірна росії в цьому виді спорту отримала нову форму.

Про це повідомляє telegram-канал керівника пресслужби Спілки біатлоністів росії (СБР) Сергія Авер’янова. Він опублікував кілька знімків із новим екіпіруванням росіян.

Нова амуніція команди рф виконана в кольорах російського прапора. Цікаво, що дизайнери нанесли червоний колір на комір, а також на рукави. Один із користувачів зазначив, що таким чином була показана вся сутність російських окупантів, у яких "руки по лікоть у крові". Офіційним екіпірувальником СБР в цьому сезоні являється компанія "ТС-Спорт".

Нагадаємо, російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.

Раніше радянський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов наїхав на шведів через позицію лижниць Лінн Сван та Майї Далквіс, які не хочуть бачити росіян на міжнародних змаганнях.