"Руки по локоть в крови": представлена новая форма сборной россии (фото)

Новая форма россиян выполнена в цветах флага рф

Пока над российским биатлоном смеется весь мир, сборная рф в этом виде спорта получила новую форму.

Об этом сообщает telegram-канал руководителя пресс-службы Союза биатлонистов россии (СБР) Сергея Аверьянова. Он опубликовал несколько снимком с новой экипировкой россиян.

Новая амуниция команды рф выполнена в цветах российского флага. Примечательно, что дизайнеры нанесли красный цвет на воротник, а также на рукава. Один из пользователей отметил, что таким образом была показана вся сущность российских оккупантов, у которых "руки по локоть в крови". Официальным экипировщиком СБР в текущем сезоне является "ТС-Спорт".

Напомним, российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.

Ранее советский чемпион по биатлону Александр Тихонов наехал на шведов из-за позиции лыжниц Линн Сван и Майи Далквис, которые не хотят видеть россиян на международных соревнованиях.