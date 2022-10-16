"Над росією сміється весь світ": радянський чемпіон хотів поставити Захід на коліна, а тепер звинувачує рф

Деякі російські біатлоністи в умовах санкцій тренуються та змагаються без стрільби

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який мріє про те, що Захід приповзе до росії на колінах, відреагував на юніорський турнір в Іжевську (рф), який пройшов без стрільби через відсутність патронів.

Цікаво, що Тихонов звинуватив у провалі не організаторів, а державу, передає "Чемпіонат". Він не розуміє, чому в "збройній столиці росії" немає патронів.

"Над росією сьогодні сміється весь світ — це не провина Майгурова (голови Союзу біатлоністів росії, — Ред.), а вина держави. Провести турнір з літнього біатлону в Іжевську — на батьківщині зброї перемоги — без стрільби... Ви можете собі уявити?

57 країн-членів Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) сміються з нас – патронів немає. Сьогодні у всіх регіонах так. Один патрон сьогодні коштує 33 рублі (20 грн). Рік тому коштував 8 рублів (5 грн). І ми не можемо…

"Климов" виробляв найкращі патрони у світі, з якими ми перемагали. А сьогодні у них немає грошей, вони виробляють лише 600 тисяч – це сльози. Ось де свиня закопана. Все інше очікувано”, – сказав Тихонов.

Нагадаємо, учасниці турніру в Іжевську заявили, що виступають і тренуються без патронів не вперше.

Раніше Тихонов грубо висловився про шведських лижниць, які зібралися бойкотувати чемпіонат світу у разі допуску росіян на турнір.