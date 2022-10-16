"Над россией смеется весь мир": советский чемпион хотел поставить Запад на колени, а теперь винит рф

Некоторые российские биатлонисты в условиях санкций тренируются и соревнуются без стрельбы

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, мечтающий о том, что Запад приползет к рф на коленях, отреагировал на юниорский турнир в Ижевске (рф), который прошел без стрельбы из-за отсутствия патронов.

Примечательно, что Тихонов обвинил в провале не организаторов, а государство, передает "Чемпионат". Он не понимает, почему в "оружейной столице рф" нет патронов.

"Над россией сегодня смеется весь мир – это не вина Майгурова (главы Союза биатлонистов россии, – Ред.), а вина государства. Провести турнир по летнему биатлону в Ижевске – на родине оружия победы – без стрельбы… Вы можете себе такое представить?

57 стран-членов Международного союза биатлонистов (IBU) смеются над нами – патронов нет. Сегодня во всех регионах так. Один патрон сегодня стоит 33 рубля (20 грн). Год назад стоил 8 рублей (5 грн). И мы не можем…

"Климов" производил лучшие патроны в мире, которыми мы побеждали. А сегодня у них нет денег, они производят всего 600 тысяч – это слезы. Вот где свинья зарыта. Все остальное ожидаемо", – сказал Тихонов.

Напомним, участницы турнира в Ижевске заявили, что выступают и тренируются без патронов не в первый раз.

Ранее Тихонов грубо высказался о шведских лыжницах, которые собрались бойкотировать чемпионат мира в случае допуска россиян на турнир.