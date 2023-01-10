Моя зброя згоріла після обстрілу: біатлоністка згадала перші дні великої війни

Дар'я Блашко ховалася з тренером у підвалі

Українська біатлоністка Дар’я Блашко нещодавно здобула копії своїх нагород, які знищили рашисти. Спортсменка пережила жахливі обстріли Чернігова і кілька днів ховалась у підвалі.

В інтерв’ю ТСН Блашко розповіла про перші дні повномасштабної війни, як боїться салютів і що сталося з її гвинтівкою.

"У перерві між Олімпійськими іграми та наступним етапом Кубка світу ми були на нашій базі в Чернігові. Встигли потренуватися два дні і почалася війна. У перший день нам з моїм тренером Володимиром Махлаєвим вдалося вистояти велику чергу, щоб зняти готівку та закупити продукти. Що дозволило нам протриматись у підвалі дев’ять днів.

Вибухи були зовсім поряд. Зникло світло, ми залишилися без опалення, води і не могли приготувати їжу.

Обстріл тривав. Не знаю, чим саме росіяни бомбили, але вони просто все випалювали, все спалахувало, як сірники. Моя гвинтівка згоріла разом із нашою чудовою базою у Чернігові.

Блашко показала наслідки обстрілів

Якимось дивом нам вдалося виїхати на захід країни. Три місяці я не могла прийти до тями і не могла тренуватися. Деякі звуки машин нагадували мені військові літаки та гелікоптери. Мене лякали розриви салютів", — зізналася Блашко.

Раніше ми писали, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії. Нагадаємо, як на пост росіянки у соцмережах відреагувала Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України. "Мене захоплюють добровольці", — написала у коментарях Абрамова.