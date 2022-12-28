Несподіваний успіх: українські біатлоністи виграли медаль у рамках "Різдвяної гонки"

Українська молодь блискуче виступила на комерційному старті

У середу, 28 грудня, на стадіоні "Шальке" на Veltins-Arena відбулася традиційна "Різдвяна гонка". Перед зірками біатлону виступили юні таланти, у змаганнях серед яких відзначились українські спортсмени.

Біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин посіли третє місце в рамках шоу-гонки у Гельзенкірхені (Німеччина). Про це повідомляє пресслужба "Різдвяних перегонів" у Twitter.

Перемогу у гонці талантів здобула команда Норвегії, чехи показали другий результат. 17-річна Меркушина та 19-річний Мандзин здобули бронзові нагороди.

У "Різдвяній гонці"-2022 українську збірну на дорослому рівні представляють Юлія Джима та Антон Дудченко. На жаль, вони не зуміли поборотися за медалі у мас-старті, показавши 9-й результат. Пізніше у середу в Гельзенкірхені пройде гонка переслідування.

Нагадаємо, німецький біатлоніст Бенедикт Долль, який бере участь у "Різдвяній гонці"-2022, підтримав усунення росії та білорусі від міжнародних змагань.

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати 3-го етапу Кубка світу з біатлону сезону 2022/23.