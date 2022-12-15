Кубок світу з біатлону: розклад та результати третього етапу
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Гонки пройдуть з 15 по 18 грудня
Третій етап Кубка світу з біатлону проходить у французькому Аннесі. За чотири дні спортсмени проведуть шість гонок. Це будуть спринти, гонки переслідування та мас-старти.
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Розклад та результати
Четвер, 15 грудня
15:10. Спринт (м)
П’ятниця, 16 грудня
15:15. Спринт (ж)
Субота, 17 грудня
13:10. Гонки переслідування (м)
15:15. Гонки переслідування (ж)
Неділя, 18 грудня
13:10. Мас-старт (м)
15:15. Мас-старт (ж)
В Україні біатлонні змагання транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".
Кубка світу з біатлону
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.