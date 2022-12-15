Кубок світу з біатлону: розклад та результати третього етапу

Гонки пройдуть з 15 по 18 грудня

Третій етап Кубка світу з біатлону проходить у французькому Аннесі. За чотири дні спортсмени проведуть шість гонок. Це будуть спринти, гонки переслідування та мас-старти.

Розклад та результати

Четвер, 15 грудня

15:10. Спринт (м)

П’ятниця, 16 грудня

15:15. Спринт (ж)

Субота, 17 грудня

13:10. Гонки переслідування (м)

15:15. Гонки переслідування (ж)

Неділя, 18 грудня

13:10. Мас-старт (м)

15:15. Мас-старт (ж)

В Україні біатлонні змагання транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".

Кубка світу з біатлону

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.