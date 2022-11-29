Кубок світу з біатлону: розклад та результати першого етапу
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Перегони пройдуть з 29 листопада по 4 грудня
У фінському Контіолахті стартує новий біатлонний сезон, тут відбудеться перший етап Кубка світу. Глядачі побачать вісім перегонів.
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Розклад та результати першого етапу
Вівторок, 29 листопада
14:15. Індивідуальні перегони (чоловіки)
Середа, 30 листопада
14:15. Індивідуальні перегони (жінки)
Четвер, 1 грудня
12:00. Естафета (чоловіки)
14:35. Естафета (жінки)
Субота, 3 грудня
11:45. Спринт (чоловіки)
14:45. Спринт (жінки)
Неділя, 4 грудня
13:15. Гонка переслідування (чоловіки)
15:15. Перегони переслідування (жінки)
В Україні всі етапи Кубка світу з біатлону транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.