Кубок світу з біатлону: розклад та результати першого етапу

Перегони пройдуть з 29 листопада по 4 грудня

У фінському Контіолахті стартує новий біатлонний сезон, тут відбудеться перший етап Кубка світу. Глядачі побачать вісім перегонів.

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Розклад та результати першого етапу

Вівторок, 29 листопада

14:15. Індивідуальні перегони (чоловіки)

Середа, 30 листопада

14:15. Індивідуальні перегони (жінки)

Четвер, 1 грудня

12:00. Естафета (чоловіки)

14:35. Естафета (жінки)

Субота, 3 грудня

11:45. Спринт (чоловіки)

14:45. Спринт (жінки)

Неділя, 4 грудня

13:15. Гонка переслідування (чоловіки)

15:15. Перегони переслідування (жінки)

В Україні всі етапи Кубка світу з біатлону транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.