Не можна пропагандистів пускати на трасу! Чемпіон світу заступився за Україну

Бенедикт Долль підтримав дискваліфікацію росії та білорусі

Чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор Бенедикт Долль прокоментував ситуацію із усуненням російських біатлоністів від міжнародних змагань. На думку Долля, у Міжнародному союзі біатлоністів ухвалили правильне рішення. Раніше українська біатлоністка отримала посвідку на проживання в росії.

"Я думаю, що це є виправданим рішенням. Не можна пускати ці країни на трасу.

Спорт це просто політика, і він використовується для пропаганди. Тому я вважаю, що міжнародні федерації мають втручатися у таких випадках ", — наводить слова Долля "Чемпіонат".

Нагадаємо, у Росії представили нову біатлонну форму, яку вболівальники назвали "Руки по лікоть у крові".

Російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.