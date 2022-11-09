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Не можна пропагандистів пускати на трасу! Чемпіон світу заступився за Україну

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Не можна пропагандистів пускати на трасу! Чемпіон світу заступився за Україну Новина оновлена 09 листопада 2022, 09:44

Бенедикт Долль підтримав дискваліфікацію росії та білорусі

Чемпіон світу та дворазовий призер Олімпійських ігор Бенедикт Долль прокоментував ситуацію із усуненням російських біатлоністів від міжнародних змагань. На думку Долля, у Міжнародному союзі біатлоністів ухвалили правильне рішення. Раніше українська біатлоністка отримала посвідку на проживання в росії.

"Я думаю, що це є виправданим рішенням. Не можна пускати ці країни на трасу.

Спорт це просто політика, і він використовується для пропаганди. Тому я вважаю, що міжнародні федерації мають втручатися у таких випадках ", — наводить слова Долля "Чемпіонат".

Нагадаємо, у Росії представили нову біатлонну форму, яку вболівальники назвали "Руки по лікоть у крові".

Російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.

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