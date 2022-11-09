Нельзя пропагандистов пускать на трассу! Чемпион мира заступился за Украину

Бенедикт Долль поддержал дисквалификацию россии и беларуси

Чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Бенедикт Долль прокомментировал ситуацию с отстранением российских биатлонистов от международных соревнований. По мнению Долля, в Международном союзе биатлонистов приняли правильное решение. Ранее украинская биатлонистка получила вид на жительство в россии.

"Я думаю, что это оправданное решение. Нельзя пускать эти страны на трассу.

Спорт — это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международные федерации должны вмешиваться в таких случаях", — приводит слова Долля "Чемпионат".

Напомним, в россии представили новую биатлонную форму, которую болельщики назвали "Руки по локоть в крови".

Российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.