Кубок мира по биатлону: расписание и результаты первого этапа
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Гонки пройдут с 29 ноября по 4 декабря
В финском Контиолахти стартует новый биатлонный сезон, здесь пройдет первый этап Кубка мира. Зрители увидят восемь гонок.
Читайте также: Нельзя пропагандистов пускать на трассу! Чемпион мира заступился за Украину
Расписание и результаты первого этапа
Вторник, 29 ноября
14:15. Индивидуальная гонка (мужчины)
Среда, 30 ноября
14:15. Индивидуальная гонка (женщины)
Четверг, 1 декабря
12:00. Эстафета (мужчины)
14:35. Эстафета (женщины)
Суббота, 3 декабря
11:45. Спринт (мужчины)
14:45. Спринт (женщины)
Воскресенье, 4 декабря
13:15. Гонка преследования (мужчины)
15:15. Гонка преследования (женщины)
В Украине все этапы Кубка мира по биатлону будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.