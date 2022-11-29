Кубок мира по биатлону: расписание и результаты первого этапа

Гонки пройдут с 29 ноября по 4 декабря

В финском Контиолахти стартует новый биатлонный сезон, здесь пройдет первый этап Кубка мира. Зрители увидят восемь гонок.

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Расписание и результаты первого этапа

Вторник, 29 ноября

14:15. Индивидуальная гонка (мужчины)

Среда, 30 ноября

14:15. Индивидуальная гонка (женщины)

Четверг, 1 декабря

12:00. Эстафета (мужчины)

14:35. Эстафета (женщины)

Суббота, 3 декабря

11:45. Спринт (мужчины)

14:45. Спринт (женщины)

Воскресенье, 4 декабря

13:15. Гонка преследования (мужчины)

15:15. Гонка преследования (женщины)

В Украине все этапы Кубка мира по биатлону будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.