Кубок мира по биатлону: расписание и результаты третьего этапа
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Гонки пройдут с 15 по 18 декабря
Третий этап Кубка мира по биатлону проходит во французском Аннеси. За четыре дня спортсмены проведут шесть гонок. Это будут спринты, гонки преследования и масс-старты.
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Расписание и результаты
Четверг, 15 декабря
15:10. Спринт (м)
Пятница, 16 декабря
15:15. Спринт (ж)
Суббота, 17 декабря
13:10. Гонка преследования (м)
15:15. Гонка преследования (ж)
Воскресенье, 18 декабря
13:10. Масс-старт (м)
15:15. Масс-старт (ж)
В Украине биатлонные соревнования будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".
Кубка мира по биатлону
Результаты первого этапа КМ по биатлону
Результаты второго этапа КМ по биатлону
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.