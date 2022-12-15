Кубок мира по биатлону: расписание и результаты третьего этапа

Гонки пройдут с 15 по 18 декабря

Третий этап Кубка мира по биатлону проходит во французском Аннеси. За четыре дня спортсмены проведут шесть гонок. Это будут спринты, гонки преследования и масс-старты.

Расписание и результаты

Четверг, 15 декабря

15:10. Спринт (м)

Пятница, 16 декабря

15:15. Спринт (ж)

Суббота, 17 декабря

13:10. Гонка преследования (м)

15:15. Гонка преследования (ж)

Воскресенье, 18 декабря

13:10. Масс-старт (м)

15:15. Масс-старт (ж)

В Украине биатлонные соревнования будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".

Кубка мира по биатлону

Результаты первого этапа КМ по биатлону

Результаты второго этапа КМ по биатлону

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.