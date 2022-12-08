Кубок мира по биатлону: расписание и результаты второго этапа

Гонки пройдут с 8 по 11 декабря

Второй этап Кубка мира по биатлону состоится в австрийском Хохфильцене. За четыре дня спортсмены проведут шесть гонок. Это будут спринты, гонки преследования и эстафеты.

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Расписание и результаты второго этапа

Четверг, 8 декабря

15:10. Спринт (женщины)

Пятница, 9 декабря

14:45. Спринт (мужчины)

Суббота, 10 декабря

12:30. Гонка преследования (женщины)

14:40. Эстафета (мужчины)

Воскресенье, 11 декабря

12:30. Эстафета (женщины)

14:15. Гонка преследования (мужчины)

Кстати, накануне этапа в Хохфильцене стало известно, что капитан нашей мужской команды Дмитрий Пидручный уходит на больничный. Ему сделают операцию.

В Украине все этапы Кубка мира по биатлону будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.