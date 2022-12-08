Кубок мира по биатлону: расписание и результаты второго этапа
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Гонки пройдут с 8 по 11 декабря
Второй этап Кубка мира по биатлону состоится в австрийском Хохфильцене. За четыре дня спортсмены проведут шесть гонок. Это будут спринты, гонки преследования и эстафеты.
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Расписание и результаты второго этапа
Четверг, 8 декабря
15:10. Спринт (женщины)
Пятница, 9 декабря
14:45. Спринт (мужчины)
Суббота, 10 декабря
12:30. Гонка преследования (женщины)
14:40. Эстафета (мужчины)
Воскресенье, 11 декабря
12:30. Эстафета (женщины)
14:15. Гонка преследования (мужчины)
Кстати, накануне этапа в Хохфильцене стало известно, что капитан нашей мужской команды Дмитрий Пидручный уходит на больничный. Ему сделают операцию.
В Украине все этапы Кубка мира по биатлону будет транслировать в прямом эфире "Суспільне Спорт".
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.