Кубок світу з біатлону: розклад та результати другого етапу
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Перегони пройдуть з 8 по 11 грудня
Другий етап Кубка світу з біатлону відбудеться в австрійському Хохфільцені. За чотири дні спортсмени проведуть шість гонок. Це будуть спринти, гонки переслідування та естафети.
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Розклад та результати другого етапу
Четвер, 8 грудня
15:10. Спринт (жінки)
П’ятниця, 9 грудня
14:45. Спринт (чоловіки)
Субота, 10 грудня
12:30. Гонка переслідування (жінки)
14:40. Естафета (чоловіки)
Неділя, 11 грудня
12:30. Естафета (жінки)
14:15. Гонка переслідування (чоловіки)
До речі, напередодні етапу в Хохфільцені стало відомо, що капітан нашої чоловічої команди Дмитро Підручний іде на лікарняний. Йому зроблять операцію.
В Україні всі етапи Кубка світу з біатлону транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.