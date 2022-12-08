Кубок світу з біатлону: розклад та результати другого етапу

Перегони пройдуть з 8 по 11 грудня

Другий етап Кубка світу з біатлону відбудеться в австрійському Хохфільцені. За чотири дні спортсмени проведуть шість гонок. Це будуть спринти, гонки переслідування та естафети.

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Розклад та результати другого етапу

Четвер, 8 грудня

15:10. Спринт (жінки)

П’ятниця, 9 грудня

14:45. Спринт (чоловіки)

Субота, 10 грудня

12:30. Гонка переслідування (жінки)

14:40. Естафета (чоловіки)

Неділя, 11 грудня

12:30. Естафета (жінки)

14:15. Гонка переслідування (чоловіки)

До речі, напередодні етапу в Хохфільцені стало відомо, що капітан нашої чоловічої команди Дмитро Підручний іде на лікарняний. Йому зроблять операцію.

В Україні всі етапи Кубка світу з біатлону транслюватиме у прямому ефірі "Суспільне Спорт".

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.