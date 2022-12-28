Неожиданный успех: украинские биатлонисты выиграли медаль в Рождественской гонке

Украинская молодежь блестяще выступила на коммерческом старте

В среду, 28 декабря, на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоялась традиционная "Рождественская гонка". Перед звездами биатлона выступили юные таланты, в соревнованиях среди которых отличились украинские спортсмены.

Биатлонисты Александра Меркушина и Виталий Мандзын заняли третье место в рамках шоу-гонки в Гельзенкирхене (Германия). Об этом сообщает пресс-служба "Рождественской гонки" в Twitter.

Победу в гонке талантов одержала команда Норвегии, чехи показали второй результат. 17-летняя Меркушина и 19-летний Мандзын завоевали бронзовые награды.

В "Рождественской гонке"-2022 украинскую сборную на взрослом уровне представляют Юлия Джима и Антон Дудченко. К сожалению, они не сумели побороться за медали в масс-старте, показав 9-й результат. Позднее в среду в Гельзенкирхене пройдет гонка преследования.

Напомним, немецкий биатлонист Бенедикт Долль, который участвует в "Рождественской-гонке"-2022, поддержал отстранение россии и беларуси от международных соревнований.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.