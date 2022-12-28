Рождественская гонка: расписание и результаты, где и когда смотреть биатлон
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Рождественская гонка – главный коммерческий старт года
В среду, 28 декабря, 2022 года на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоится традиционная "Рождественская гонка". На этот раз она пройдет между 3-м и 4-м этапами Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.
Представлять Украину в главном коммерческом старте года будут Юлия Джима и Антон Дудченко, передает biathlon.com.ua. Среди команд талантов (юниорская гонка) также выступит пара из Украины. В этом году в Talent Team Challenge примут участие Александра Меркушина и Виталий Мандзын.
Состав участниц и участников Рождественской гонки
- Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина)
- Жюлья Симон и Фабьен Клод (Франция)
- Лена Хекки Гросс и Йоша Буркхальтер (Швейцария)
- Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)
- Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль (Германия)
- Ванесса Фогт и Филипп Наврат (Германия)
- Мари Эдер и Теро Сеппяля (Финляндия)
- Лиза-Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
- Доротея Вирер и Томмазо Джакомель (Италия)
- Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)
Расписание гонок:
- 16:45: Начало гонки команд юниоров
- 18:45: Торжественное открытие/представление команд
- 19:15: Старт гонки с массовым стартом
- 20:30: Старт гонки преследования
- 21:15: Церемония награждения
- 21:30: Церемония закрытия
Прямую трансляцию мероприятия в Украине можно будет смотреть на телеканале Eurosport 1. Официальными трансляторами Рождественской гонки являются немецкие каналы ARD (LIVE) и ZDF (LIVE).
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первого и второго этапов Кубка мира по биатлону.