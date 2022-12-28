Рождественская гонка: расписание и результаты, где и когда смотреть биатлон

Рождественская гонка – главный коммерческий старт года

В среду, 28 декабря, 2022 года на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоится традиционная "Рождественская гонка". На этот раз она пройдет между 3-м и 4-м этапами Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.

Представлять Украину в главном коммерческом старте года будут Юлия Джима и Антон Дудченко, передает biathlon.com.ua. Среди команд талантов (юниорская гонка) также выступит пара из Украины. В этом году в Talent Team Challenge примут участие Александра Меркушина и Виталий Мандзын.

Состав участниц и участников Рождественской гонки

Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина)

Жюлья Симон и Фабьен Клод (Франция)

Лена Хекки Гросс и Йоша Буркхальтер (Швейцария)

Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)

Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль (Германия)

Ванесса Фогт и Филипп Наврат (Германия)

Мари Эдер и Теро Сеппяля (Финляндия)

Лиза-Тереза ​​Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)

Доротея Вирер и Томмазо Джакомель (Италия)

Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)

Расписание гонок:

16:45: Начало гонки команд юниоров

18:45: Торжественное открытие/представление команд

19:15: Старт гонки с массовым стартом

20:30: Старт гонки преследования

21:15: Церемония награждения

21:30: Церемония закрытия

Прямую трансляцию мероприятия в Украине можно будет смотреть на телеканале Eurosport 1. Официальными трансляторами Рождественской гонки являются немецкие каналы ARD (LIVE) и ZDF (LIVE).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первого и второго этапов Кубка мира по биатлону.