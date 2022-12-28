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Рождественская гонка: расписание и результаты, где и когда смотреть биатлон

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Рождественская гонка проходит на стадионе ФК "Шальке" Новость обновлена 28 декабря 2022, 16:33
Рождественская гонка проходит на стадионе ФК "Шальке". Фото twitter.com/Radio_Golpl

Рождественская гонка – главный коммерческий старт года

В среду, 28 декабря, 2022 года на стадионе "Шальке" на Veltins-Arena состоится традиционная "Рождественская гонка". На этот раз она пройдет между 3-м и 4-м этапами Кубка мира по биатлону сезона 2022/23.

Представлять Украину в главном коммерческом старте года будут Юлия Джима и Антон Дудченко, передает biathlon.com.ua. Среди команд талантов (юниорская гонка) также выступит пара из Украины. В этом году в Talent Team Challenge примут участие Александра Меркушина и Виталий Мандзын.

Состав участниц и участников Рождественской гонки

  • Юлия Джима и Антон Дудченко (Украина)
  • Жюлья Симон и Фабьен Клод (Франция)
  • Лена Хекки Гросс и Йоша Буркхальтер (Швейцария)
  • Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия)
  • Дениз Херрманн-Вик и Бенедикт Долль (Германия)
  • Ванесса Фогт и Филипп Наврат (Германия)
  • Мари Эдер и Теро Сеппяля (Финляндия)
  • Лиза-Тереза ​​Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия)
  • Доротея Вирер и Томмазо Джакомель (Италия)
  • Ингрид-Ландмарк Тандреволд и Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)

Расписание гонок:

  • 16:45: Начало гонки команд юниоров
  • 18:45: Торжественное открытие/представление команд
  • 19:15: Старт гонки с массовым стартом
  • 20:30: Старт гонки преследования
  • 21:15: Церемония награждения
  • 21:30: Церемония закрытия

Прямую трансляцию мероприятия в Украине можно будет смотреть на телеканале Eurosport 1. Официальными трансляторами Рождественской гонки являются немецкие каналы ARD (LIVE) и ZDF (LIVE).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первого и второго этапов Кубка мира по биатлону.

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#Биатлон #Рождественская гонка