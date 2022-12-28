Різдвяна гонка: розклад та результати, де і коли дивитися біатлон
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Різдвяна гонка — головний комерційний старт року
У середу, 28 грудня, 2022 року на стадіоні "Шальке" на Veltins-Arena відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Цього разу вона пройде між 3-м та 4-м етапами Кубка світу з біатлону сезону 2022/23.
Представлятимуть Україну в головному комерційному старті року Юлія Джима та Антон Дудченко, передає biathlon.com.ua. Серед команд талантів (юніорські перегони) також виступить пара з України. Цього року в Talent Team Challenge візьмуть участь Олександра Меркушина та Віталій Мандзин.
Склад учасниць та учасників Різдвяних перегонів
- Юлія Джима та Антон Дудченко (Україна)
- Жюлья Сімон та Фаб’єн Клод (Франція)
- Олена Хеккі Гросс та Йоша Буркгальтер (Швейцарія)
- Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)
- Деніз Херрманн-Вік та Бенедикт Долль (Німеччина)
- Ванесса Фогт та Філіп Наврат (Німеччина)
- Марі Едер та Теро Сеппяля (Фінляндія)
- Ліза-Тереза Хаузер і Фелікс Ляйтнер (Австрія)
- Доротея Вірер та Томмазо Джакомель (Італія)
- Інгрід-Ландмарк Тандреволд та Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія)
Розклад перегонів:
- 16:45: Початок перегонів команд юніорів
- 18:45: Урочисте відкриття/подання команд
- 19:15: Старт гонки з масовим стартом
- 20:30: Старт гонки переслідування
- 21:15: Церемонія нагородження
- 21:30: Церемонія закриття
Пряму трансляцію заходу в Україні можна буде дивитися на телеканалі Eurosport 1. Офіційними трансляторами Різдвяної гонки є німецькі канали ARD (LIVE) та ZDF (LIVE).
Раніше "Телеграф" повідомляв про результати першого та другого етапів Кубка світу з біатлону.