Різдвяна гонка: розклад та результати, де і коли дивитися біатлон

Різдвяна гонка — головний комерційний старт року

У середу, 28 грудня, 2022 року на стадіоні "Шальке" на Veltins-Arena відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Цього разу вона пройде між 3-м та 4-м етапами Кубка світу з біатлону сезону 2022/23.

Представлятимуть Україну в головному комерційному старті року Юлія Джима та Антон Дудченко, передає biathlon.com.ua. Серед команд талантів (юніорські перегони) також виступить пара з України. Цього року в Talent Team Challenge візьмуть участь Олександра Меркушина та Віталій Мандзин.

Склад учасниць та учасників Різдвяних перегонів

Юлія Джима та Антон Дудченко (Україна)

Жюлья Сімон та Фаб’єн Клод (Франція)

Олена Хеккі Гросс та Йоша Буркгальтер (Швейцарія)

Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)

Деніз Херрманн-Вік та Бенедикт Долль (Німеччина)

Ванесса Фогт та Філіп Наврат (Німеччина)

Марі Едер та Теро Сеппяля (Фінляндія)

Ліза-Тереза ​​Хаузер і Фелікс Ляйтнер (Австрія)

Доротея Вірер та Томмазо Джакомель (Італія)

Інгрід-Ландмарк Тандреволд та Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія)

Розклад перегонів:

16:45: Початок перегонів команд юніорів

18:45: Урочисте відкриття/подання команд

19:15: Старт гонки з масовим стартом

20:30: Старт гонки переслідування

21:15: Церемонія нагородження

21:30: Церемонія закриття

Пряму трансляцію заходу в Україні можна буде дивитися на телеканалі Eurosport 1. Офіційними трансляторами Різдвяної гонки є німецькі канали ARD (LIVE) та ZDF (LIVE).

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати першого та другого етапів Кубка світу з біатлону.