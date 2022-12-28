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Різдвяна гонка: розклад та результати, де і коли дивитися біатлон

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Різдвяні перегони проходять на стадіоні ФК "Шальке" Новина оновлена 28 грудня 2022, 16:33
Різдвяні перегони проходять на стадіоні ФК "Шальке". Фото twitter.com/Radio_Golpl

Різдвяна гонка — головний комерційний старт року

У середу, 28 грудня, 2022 року на стадіоні "Шальке" на Veltins-Arena відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Цього разу вона пройде між 3-м та 4-м етапами Кубка світу з біатлону сезону 2022/23.

Представлятимуть Україну в головному комерційному старті року Юлія Джима та Антон Дудченко, передає biathlon.com.ua. Серед команд талантів (юніорські перегони) також виступить пара з України. Цього року в Talent Team Challenge візьмуть участь Олександра Меркушина та Віталій Мандзин.

Склад учасниць та учасників Різдвяних перегонів

  • Юлія Джима та Антон Дудченко (Україна)
  • Жюлья Сімон та Фаб’єн Клод (Франція)
  • Олена Хеккі Гросс та Йоша Буркгальтер (Швейцарія)
  • Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)
  • Деніз Херрманн-Вік та Бенедикт Долль (Німеччина)
  • Ванесса Фогт та Філіп Наврат (Німеччина)
  • Марі Едер та Теро Сеппяля (Фінляндія)
  • Ліза-Тереза ​​Хаузер і Фелікс Ляйтнер (Австрія)
  • Доротея Вірер та Томмазо Джакомель (Італія)
  • Інгрід-Ландмарк Тандреволд та Ветле-Сьястад Крістіансен (Норвегія)

Розклад перегонів:

  • 16:45: Початок перегонів команд юніорів
  • 18:45: Урочисте відкриття/подання команд
  • 19:15: Старт гонки з масовим стартом
  • 20:30: Старт гонки переслідування
  • 21:15: Церемонія нагородження
  • 21:30: Церемонія закриття

Пряму трансляцію заходу в Україні можна буде дивитися на телеканалі Eurosport 1. Офіційними трансляторами Різдвяної гонки є німецькі канали ARD (LIVE) та ZDF (LIVE).

Раніше "Телеграф" повідомляв про результати першого та другого етапів Кубка світу з біатлону.

Теги:
#Біатлон #Різдвяна гонка