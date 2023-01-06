Медалі української біатлоністки знищили окупанти: на Різдво на дівчину чекав сюрприз

Дар’ї Блашко надіслали копії нагород

Бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону Дар’я Блашко зараз виступає на четвертому етапі Кубка світу у Поклюці. А минулої весни дівчина пережила обстріл Чернігова. На щастя, спортсменка не постраждала, проте її нагороди були знищені.

Міжнародна спілка біатлоністів вирішила зробити подарунок українці. Блашко одержала від IBU копії своїх нагород. Серед них медаль за третє місце в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу та дві "бронзи" за змагання на Кубку IBU.

"Дякую IBU за відновлення медалей за минулий сезон, які були знищені на початку війни", — написала Блашко у сторіс Instagram.

Нагадаємо, у березні рашисти повністю знищили лижну базу у Чернігові, де зустріла початок війни Дар’я Блашко.

"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалася в підвалі разом з тренером та іншими людьми. Була остання надія, що базу не зачеплять... Це. Просто. Спортивна. База", — писала тоді Блашко у соцмережах.

26-річна Дар’я Блашко народилася у Новополоцьку та виступала за збірну білорусі. Проте у 2017 році втекла від диктатури лукашенка до демократичної України.

Раніше ми писали, що колишній біатлоністці збірної України дали посвідку на проживання в росії. Нагадаємо, як на пост росіянки у соцмережах відреагувала Ольга Абрамова, яка десять років виступала за збірну України. "Мене захоплюють добровольці", — написала у коментарях Абрамова.