Кубок світу з біатлону: розклад та результати четвертого етапу
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Змагання відбудуться з 5 по 8 січня
Словенська Поклюка прийме четвертий етап Кубка світу з біатлону. Глядачі побачать шість гонок — чоловічі та жіночі спринти та переслідування, змішану естафету та одиночну змішану естафету.
Четвер, 5 січня
15:20. Спринт (ж)
П’ятниця, 6 січня
15:20. Спринт (ч)
Субота, 7 січня
12:30. Гонки переслідування (ж)
15:45. Гонки переслідування (ч)
Неділя, 8 січня
12:45. Одиночна змішана естафета
15:25. Змішана естафета
Кубка світу з біатлону
- Результати першого етапу КМ з біатлону
- Результати другого етапу КМ з біатлону
- Результати третього етапу КМ з біатлону
Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.