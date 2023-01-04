Кубок світу з біатлону: розклад та результати четвертого етапу

Змагання відбудуться з 5 по 8 січня

Словенська Поклюка прийме четвертий етап Кубка світу з біатлону. Глядачі побачать шість гонок — чоловічі та жіночі спринти та переслідування, змішану естафету та одиночну змішану естафету.

Четвер, 5 січня

15:20. Спринт (ж)

П’ятниця, 6 січня

15:20. Спринт (ч)

Субота, 7 січня

12:30. Гонки переслідування (ж)

15:45. Гонки переслідування (ч)

Неділя, 8 січня

12:45. Одиночна змішана естафета

15:25. Змішана естафета

Кубка світу з біатлону

Нагадаємо, що російських біатлоністів було відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Німецький біатлоніст Йоханнес Кюн вважає, що росіян не можна допускати на змагання, адже в біатлоні використовується вогнепальна зброя.