Кубок мира по биатлону: расписание и результаты четвертого этапа
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Соревнования пройдут с 5 по 8 января
Словенская Поклюка примет четвертый этап Кубка мира по биатлону. Зрители увидят шесть гонок — мужские и женские спринты и гонки преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету.
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Четверг, 5 января
15:20. Спринт (ж)
Пятница, 6 января
15:20. Спринт (м)
Суббота, 7 января
12:30. Гонка преследования (ж)
15:45. Гонка преследования (м)
Воскресенье, 8 января
12:45. Одиночная смешанная эстафета
15:25. Смешанная эстафета
Кубка мира по биатлону
- Результаты первого этапа КМ по биатлону
- Результаты второго этапа КМ по биатлону
- Результаты третьего этапа КМ по биатлону
Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.