Кубок мира по биатлону: расписание и результаты четвертого этапа

Соревнования пройдут с 5 по 8 января

Словенская Поклюка примет четвертый этап Кубка мира по биатлону. Зрители увидят шесть гонок — мужские и женские спринты и гонки преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету.

Четверг, 5 января

15:20. Спринт (ж)

Пятница, 6 января

15:20. Спринт (м)

Суббота, 7 января

12:30. Гонка преследования (ж)

15:45. Гонка преследования (м)

Воскресенье, 8 января

12:45. Одиночная смешанная эстафета

15:25. Смешанная эстафета

Кубка мира по биатлону

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн считает, что россиян нельзя допускать на соревнования, ведь в биатлоне используется огнестрельное оружие.