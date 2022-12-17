Тренер кремлевскими штампами поведал о загнивающем Западе

Юрий Каминский, старший тренер сборной россии по биатлону, форма которой наглядно показывает преступные действия рф в Украине, заявил, что Запад настраивает свое население против русских.

Соответствующие слова Каминского приводит прокремлевское издание Р-Спорт. Тренер считает, что уже в следующем году россиян допустят до международных соревнований. Юрий, комментируя новость о том, что в США хотят допустить россиян к следующей Олимпиаде под нейтральным флагом, заявил, что у них (Запада) просто заканчиваются деньги. Каминский также добавил, что является на половину украинцем.

"Это же Запад. У него нет никаких принципов, есть только мысли о доходе. Приходится от принципов отказываться в пользу доходов.

Я думаю, что они несут большие убытки. Им приходится отменять соревнования, сокращать трассы из-за того, что не могут подготовить снег из-за высоких цен. Лучше бы они на военные расходы тратили меньше.

Должно пройти какое-то время. Возможно, они готовят почву для того, чтобы допустить нас в следующем сезоне, изучают таким образом общественное мнение. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно.

Хотя я вот наполовину украинец, наполовину русский. У меня родственники есть и тут, и там. Для меня нет различий между русскими и украинцами. Но сегодня на Западе есть истерия, и она не сразу пройдет, конечно", – заявил Каминский.

В сети лишь посмеялись со слов Каминского.

Напомним, недавно в рф состоялись соревнования по биатлону без стрельбы на огневых рубежах. Это произошло из-за отсутствия патронов.

Ранее советский чемпион по биатлону Александр Тихонов пригрозил шведам войной.