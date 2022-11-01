"Как под Полтавой": советский чемпион пригрозил Швеции войной

Россиянин вновь наехал на представителей Скандинавии

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов, который открыто недолюбливает скандинавов, высказался о шведском биатлонисте Себастьяне Самуэльссоне, неоднократно критиковавшем рф за допинг и агрессию против Украины.

Соответствующее заявление Тихонова доступно на metaratings. Александр добавил, что после так называемой "спецоперации" в Украине скандинавам нужно ждать, когда рф доберется и до них.

"Самуэльссон отмороженный просто, ему надо заниматься своим делом. Понятно, что им хочется выгородить свою страну. Но кто вы такие? Если исторически посмотреть, то сколько побед у россии и сколько соревнований мы проводили.

Им такие цифры даже не снились в жизни, хотя бы из-за этого они должны нормально себя вести. Не надо никаких сравнений. О Самуэльссоне просто говорить не хочется. Все скандинавы себя так поставили – холодные и отмороженные люди!

Как только закончится СВО, скандинавам нужно будет прижать уши и ждать, когда мы до них доберемся. Они уже имеют опыт, мы по сей день бьем шведов, как под Полтавой", – сказал Тихонов.

Ранее Тихонов признал, что над россиянами смеется весь мир из-за турнира в Ижевске (рф), который прошел без стрельбы из-за отсутствия патронов.