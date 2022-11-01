"Як під Полтавою": радянський чемпіон пригрозив Швеції війною

Росіянин знову наїхав на представників Скандинавії

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону у складі збірної СРСР Олександр Тихонов, який відкрито недолюблює скандинавів, висловився про шведського біатлоніста Себастьяна Самуельсона, який неодноразово критикував рф за допінг і агресію проти України.

Відповідна заява Тихонова доступна на metaratings. Олександр додав, що після так званої "спецоперації" в Україні скандинавам потрібно чекати, коли росія дістанеться і до них.

"Самуельссон відморожений просто, йому треба займатися своєю справою. Зрозуміло, що їм хочеться вигородити свою країну. Але хто ви такі? Якщо історично подивитися, скільки перемог у росії й скільки змагань ми проводили.

Їм такі цифри навіть не снилися в житті, хоча б через це вони повинні нормально поводитися. Не треба жодних порівнянь. Про Самуельсона просто говорити не хочеться. Усі скандинави себе так поставили – холодні та відморожені люди!

Як тільки закінчиться СВО, скандинавам потрібно буде притиснути вуха та чекати, коли ми до них дістанемося. Вони вже мають досвід, ми досі б’ємо шведів, як під Полтавою”, – сказав Тихонов.

Раніше Тихонов визнав, що з росіян сміється весь світ через турнір в Іжевську (рф), який пройшов без стрільби через відсутність набоїв.