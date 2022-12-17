Тренер кремлівськими штампами розповів про загниваючий Захід

Юрій Камінський, старший тренер збірної росії з біатлону, форма якої наочно показує злочинні дії рф в Україні, заявив, що Захід налаштовує своє населення проти росіян.

Відповідні слова Камінського приводить прокремлівське видання Р-Спорт. Тренер вважає, що вже наступного року росіян буде допущено до міжнародних змагань. Юрій, коментуючи новину про те, що в США хочуть допустити росіян до наступної Олімпіади під нейтральним прапором, заявив, що у них (Заходу) просто закінчуються гроші. Камінський також додав, що є наполовину українцем.

"Це ж Захід. У нього немає жодних принципів, є тільки думки про дохід. Приходиться від принципів відмовлятися на користь доходів.

Я думаю, що вони зазнають великих збитків. Їм доводиться скасовувати змагання, скорочувати траси через те, що не можуть підготувати сніг через високі ціни. Краще б вони витрачали на військові витрати менше.

Має пройти якийсь час. Можливо, вони готують ґрунт для того, щоб допустити нас в наступному сезоні, вивчають таким чином громадську думку. Населенню мізки прочистили так, що вони проти росіян сильно налаштовані.

Хоча я ось наполовину українець, наполовину росіянин. У мене родичі є тут і там. Для мене немає різниці між росіянами та українцями. Але сьогодні на Заході є істерія, і вона не одразу пройде, звісно”, – заявив Камінський.

У мережі лише посміялися зі слів Камінського.

Нагадаємо, нещодавно в росії відбулися змагання з біатлону без стрільби на вогневих рубежах. Це сталося через відсутність патронів.

Раніше радянський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов пригрозив шведам війною.