Медали украинской биатлонистки уничтожили оккупанты: на Рождество девушку ждал сюрприз

Дарье Блашко прислали копии наград

Бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону Дарья Блашко сейчас выступает на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке. А прошлой весной девушка пережила обстрелы Чернигова. К счастью, спортсменка не пострадала, однако ее награды были уничтожены.

Международный союз биатлонистов решил сделать подарок украинке. Блашко получила от IBU копии своих наград. Среди них медаль за третье место в одиночной смешанной эстафете на Кубке мира, и две "бронзы" за соревнования на Кубке IBU.

"Благодарю IBU за восстановление медалей за прошлый сезон, которые были уничтожены в начале войны", — написала Блашко в сторис Instagram.

Напомним, в марте рашисты полностью уничтожили лыжную базу в Чернигове, где встретила начало войны Дарья Блашко.

"Я здесь жила до войны и 10 дней войны пряталась в подвале вместе с тренером и другими людьми. Была последняя надежда, что базу не тронут… Это. Просто. Спортивная. База", — писала тогда Блашко в соцсетях.

26-летняя Дарья Блашко родилась в Новополоцке и выступала за сборную беларуси. Однако в 2017 году сбежала от диктатуры лукашенко в демократическую Украину.

Ранее мы писали, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии. Напомним, как на пост россиянки в соцсетях отреагировала Ольга Абрамова, которая десять лет выступала за сборную Украины. "Меня восхищают добровольцы", — написала в комментариях Абрамова.