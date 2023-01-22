Мати прикрила дитину собою: у трагедії у Броварах постраждала маленька спортсменка

Мати прикрила дитину своїм тілом

Внаслідок трагедії у Броварах (Київська область) постраждала маленька українська спортсменка, 5-річна Аліса Оксюта. Дівчинка займалася кіокушинкай карате.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України у Facebook. За інформацією джерела, мати дівчинки, прикриваючи її, опинилася у вкрай тяжкому стані.

Того ранку, 18 січня, Аліса з мамою підходили до центрального входу садка "Джерельце", коли з неба почав падати вогонь. Мати прикрила дитину собою. Вони опинилися в епіцентрі аварії. Постраждалі потрапили до реанімації опікового центру, у дівчинки обгоріли руки та обличчя. Мати важко було впізнати, її стан вкрай тяжкий. Нині вони перебувають у Львові та готуються до перельоту до Австрії.

Атестаційний комітет Київської обласної федерації Кіокушинкай Карате ухвалив рішення присвоїти Алісі Оксюті 9 кю — білий пояс.

У день трагедії було завершено пошуково-рятувальні роботи. Усього загинули 14 людей, серед них 1 дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей. Жертвами інциденту стала верхівка Міністерства внутрішніх справ України: голова МВС Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у суботу, 21 січня, у Броварах провели в останню путь 5-річну Мілану разом із її мамою Оленою Пономаренко, які загинули у стінах садка. Крім того, у столиці відбулася церемонія прощання з керівництвом та співробітниками МВС.