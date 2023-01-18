Слова зайві: спортсменка відреагувала на трагедію у Броварах

Марина Бех-Романчук зробила пост у соцмережах

Вранці, 18 січня, сталася трагедія у Броварах. Під час падіння вертольота загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України, зокрема голова відомства Денис Монастирський. А також його перший заступник Євген Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.

Крім того, є багато загиблих серед цивільного населення, серед них діти. Адже вертоліт при падінні зачепив дитячий садок.

На трагедію відреагувала відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Тут будь-які слова зайві... Це біль і трагедія для кожного з нас", — написала у стор Instagram спортсменка.

Останні подробиці трагедії у нашому онлайні: Падіння вертольота біля дитячого садка у Броварах та загибель керівництва МВС: що відомо на даний момент (оновлюється).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі триває прощання з жертвами трагедії, коли росія влучила ракетою у житловий будинок. Частину тіл можуть і не знайти.