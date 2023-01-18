Слова лишние: спортсменка отреагировала на трагедию в Броварах

Марина Бех-Романчук сделала пост в соцсетях

Утром, 18 января, произошла трагедия в Броварах. Во время падения вертолета погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава ведомства Денис Монастырский. А также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Кроме того, есть много погибших среди гражданского населения, среди них — дети. Ведь вертолет при падении задел детский сад.

На трагедию отреагировала известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

"Здесь какие-либо слова лишние… Это боль и трагедия для каждого из нас", — написала в сторис Instagram спортсменка.

Последние подробности трагедии в нашем онлайне: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре продолжается прощание с жертвами трагедии, когда россия попала ракетой в жилой дом. Часть тел могут и не найти.