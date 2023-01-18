Слова лишние: спортсменка отреагировала на трагедию в Броварах
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Марина Бех-Романчук сделала пост в соцсетях
Утром, 18 января, произошла трагедия в Броварах. Во время падения вертолета погибло руководство Министерства внутренних дел Украины, в частности, глава ведомства Денис Монастырский. А также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Кроме того, есть много погибших среди гражданского населения, среди них — дети. Ведь вертолет при падении задел детский сад.
На трагедию отреагировала известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
"Здесь какие-либо слова лишние… Это боль и трагедия для каждого из нас", — написала в сторис Instagram спортсменка.
Последние подробности трагедии в нашем онлайне: Падение вертолета возле детского сада в Броварах и гибель руководства МВД: что известно на данный момент (обновляется).
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре продолжается прощание с жертвами трагедии, когда россия попала ракетой в жилой дом. Часть тел могут и не найти.