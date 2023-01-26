Зеленський знову висловився щодо путіна: "Він для мене ніхто"

росія закликає до мирних переговорів, водночас обстрілює мирні українські міста

Український лідер Володимир Зеленський не збирається повертатися до переговорного процесу з російським президентом володимиром путіним, адже діалог із диктатором йому більше не цікавий.

Про це президент він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, наголосивши, що путін для нього "ніхто", тож вести із ним переговори він не збирається.

"Мені це не цікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити… Я справді не розумію, хто ухвалює рішення в росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", — пояснив він.

Крім того, український лідер наголосив, що воювати на російських територіях Україна не хоче, водночас на запитання журналіста, чи не запізно вже для відновлення переговорів, Зеленський відповів, що "після повномасштабного вторгнення путін для нього ніхто".

Водночас президент додав, що, попри усі заяви про бажання відновити мирні переговори, росія їх не хоче, саме тому продовжує вести війну проти України. Що стосується готовності повернутися до діалогу, то Київ готовий розглянути цей варіант виключно тоді, коли москва виведе свої війська і в повному обсязі визнає всі свої помилки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник російського мзс сергій лавров вчергове пригрозив Україні через відмову повертатися до перемовин. Зокрема, путінський поплічник заявив, що чим більше Захід допомагатиме Києву, тим тривалішою буде російсько-українська війна.

Додамо, що Зеленський не вперше висловлюється про путін в принизливому тоні. Наприклад, на економічній формі в Давосі він заявив, що не розуміє, з ким і про що розмовляти у кремлі. Український лідер не впевнений, що той "президент рф", який іноді з'являється на комбінованому відео, це він і є. Неясно, чи живий "оригінальний путін" і хто в Росії насправді ухвалює рішення.