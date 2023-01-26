США ввели нові санкції проти росії: дісталося ПВК "Вагнера", віце-прем’єру рф і не тільки

Америка розширила список росіян і не лише проти яких ввела санкції через війну в Україні

США ввели санкції проти віце-прем’єра росії Дениса Мантурова, низки підприємств та фізосіб, які пов’язані з ПВК "Вагнер". Саму ж військову організацію пригожина оголосили транснаціональною кримінальною організацією.

Про це у четвер, 26 січня, повідомив Мінфін США. Відомо, що у списку фізичних осіб опинилося понад 30 осіб.

Америка, серед інших, запровадила санкції проти віце-прем’єр-міністра росії Дениса Мантурова, голови Татарстану Рустама Мініханова та його дружини Гульсіни Мініханової. Також під санкції потрапили фірми та підприємства, які пов’язані із засновником ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.

Крім того, США оголосили приватну військову компанію "Вагнер" транснаціональною кримінальною організацією. У документі "Мінфіну" сказано, що банда найманців пригожина "несе відповідальність або бере участь у нападах на жінок, дітей або будь-яких цивільних осіб шляхом здійснення актів насильства або викрадення, насильницьких переміщень або нападів на школи, лікарні, релігійні об’єкти або місця, де цивільні особи шукають притулку, чи дій, які є серйозним порушенням правами людини чи міжнародного гуманітарного права".

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" вербує найманців у різних країнах світу. Нещодавно президент Сербії заявив, що пригожин намагається вербувати сербів і заборонив громадянам своєї країни вступати до лав російських найманців та незаконно воювати в Україні.

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