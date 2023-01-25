Зеленський ввів санкції проти Новинського, митрополита Павла та інших ієрархів УПЦ МП – документ

Санкційні обмеження, які передбачають блокування активів, запроваджено на п'ять років

В Україні впроваджують санкції проти колишнього нардепа Вадима Новинського, настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла та ще низки представників російської православної церкви (РПЦ). Відповідний указ вже підписав президент Володимир Зеленський.

Офіційний документ, який набирає чинності з дня його оприлюднення, з'явився на сайті Офісу президента у середу, 25 січня.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 січня 2023 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", — йдеться у підписаному президентом документі.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти двох десятків росіян, а саме священнослужителів РПЦ, які, прикриваючись духовністю та церковною діяльністю, підтримують російський терор проти нашої країни.