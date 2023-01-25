Зеленский ввел санкции против Новинского, митрополита Павла и других иерархов УПЦ МП - документ
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Санкционные ограничения, предусматривающие блокировку активов, введены на пять лет
В Украине вводятся санкции против бывшего нардепа Вадима Новинского, настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда представителей российской православной церкви (РПЦ). Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Вступающий в силу со дня его обнародования официальный документ появился на сайте Офиса президента в среду, 25 января.
"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:
1. Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 января 2023 года "О внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", — говорится в подписанном президентом документе.
Напомним, Украина ввела санкции против двух десятков россиян, а именно священнослужителей РПЦ, которые, прикрываясь духовностью и церковной деятельностью, поддерживают российский террор против нашей страны.