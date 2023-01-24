"Поддерживают террор, прикрываясь духовностью": Украина ввела санкции против 22 россиян (список)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украина продолжает расширять санкции против россии
Украина расширила санкции против граждан россии, которые поддерживают войну. Если предыдущие два пакета коснулись деятелей культуры и телевидения, то теперь настала очередь священнослужителей РПЦ.
Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, новый пакет санкций призван защитить "духовную независимость".
"Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", — сказал он.
Полный список имен уже появился на сайте президента, в него вошли:
- Гундяев Михаил Николаевич;
- Богдасаров Роман Сергеевич;
- Булеков Александр Владимирович;
- Ганьжин Александр Иванович;
- Горбачев Леонид Эдуардович;
- Емельянов Леонид Григорьевич;
- Кипшидзе Вахтанг Владимирович;
- Кульберг Алексей Сергеевич;
- Легойда Владимир Романович;
- Немцов Николай Федорович;
- Овчаров Олег Андреевич;
- Севрюк Антон Юрьевич;
- Татаринцев Константин Юльевич;
- Чашин Николай Николаевич;
- Щипков Александр Владимирович;
- Ряховский Сергей Васильевич;
- Алфеев Григорий Валерьевич;
- Балашов Николай Владимирович;
- Волочков Павел Павлович;
- Владимиров Артемий Владимирович;
- Ткачев Андрей Юрьевич;
- Осипов Алексей Ильич.
Все указанные лица так или иначе связаны с РПЦ, а большинство из них имеют высокую должность в церковной иерархии.
Как сообщалось ранее, это не единственное решение, которое было принято на заседании СНБО. В частности Кабмин получил задание разработать порядок пересечения границы украинскими чиновниками, чтобы они могли выезжать из страны лишь в служебных целях.