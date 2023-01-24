"Поддерживают террор, прикрываясь духовностью": Украина ввела санкции против 22 россиян (список)

Украина продолжает расширять санкции против россии

Украина расширила санкции против граждан россии, которые поддерживают войну. Если предыдущие два пакета коснулись деятелей культуры и телевидения, то теперь настала очередь священнослужителей РПЦ.

Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, новый пакет санкций призван защитить "духовную независимость".

"Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", — сказал он.

Полный список имен уже появился на сайте президента, в него вошли:

Гундяев Михаил Николаевич;

Богдасаров Роман Сергеевич;

Булеков Александр Владимирович;

Ганьжин Александр Иванович;

Горбачев Леонид Эдуардович;

Емельянов Леонид Григорьевич;

Кипшидзе Вахтанг Владимирович;

Кульберг Алексей Сергеевич;

Легойда Владимир Романович;

Немцов Николай Федорович;

Овчаров Олег Андреевич;

Севрюк Антон Юрьевич;

Татаринцев Константин Юльевич;

Чашин Николай Николаевич;

Щипков Александр Владимирович;

Ряховский Сергей Васильевич;

Алфеев Григорий Валерьевич;

Балашов Николай Владимирович;

Волочков Павел Павлович;

Владимиров Артемий Владимирович;

Ткачев Андрей Юрьевич;

Осипов Алексей Ильич.

Все указанные лица так или иначе связаны с РПЦ, а большинство из них имеют высокую должность в церковной иерархии.

Как сообщалось ранее, это не единственное решение, которое было принято на заседании СНБО. В частности Кабмин получил задание разработать порядок пересечения границы украинскими чиновниками, чтобы они могли выезжать из страны лишь в служебных целях.