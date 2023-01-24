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"Поддерживают террор, прикрываясь духовностью": Украина ввела санкции против 22 россиян (список)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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РПЦ попала под санкции
РПЦ попала под санкции

Украина продолжает расширять санкции против россии

Украина расширила санкции против граждан россии, которые поддерживают войну. Если предыдущие два пакета коснулись деятелей культуры и телевидения, то теперь настала очередь священнослужителей РПЦ.

Как рассказал во время своего традиционного видеообращения президент Украины Владимир Зеленский, новый пакет санкций призван защитить "духовную независимость".

"Введены санкции против 22 человек – граждан россии, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", — сказал он.

Полный список имен уже появился на сайте президента, в него вошли:

  • Гундяев Михаил Николаевич;
  • Богдасаров Роман Сергеевич;
  • Булеков Александр Владимирович;
  • Ганьжин Александр Иванович;
  • Горбачев Леонид Эдуардович;
  • Емельянов Леонид Григорьевич;
  • Кипшидзе Вахтанг Владимирович;
  • Кульберг Алексей Сергеевич;
  • Легойда Владимир Романович;
  • Немцов Николай Федорович;
  • Овчаров Олег Андреевич;
  • Севрюк Антон Юрьевич;
  • Татаринцев Константин Юльевич;
  • Чашин Николай Николаевич;
  • Щипков Александр Владимирович;
  • Ряховский Сергей Васильевич;
  • Алфеев Григорий Валерьевич;
  • Балашов Николай Владимирович;
  • Волочков Павел Павлович;
  • Владимиров Артемий Владимирович;
  • Ткачев Андрей Юрьевич;
  • Осипов Алексей Ильич.

Все указанные лица так или иначе связаны с РПЦ, а большинство из них имеют высокую должность в церковной иерархии.

Как сообщалось ранее, это не единственное решение, которое было принято на заседании СНБО. В частности Кабмин получил задание разработать порядок пересечения границы украинскими чиновниками, чтобы они могли выезжать из страны лишь в служебных целях.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #РПЦ #Владимир Зеленский