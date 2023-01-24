"Підтримують терор, прикриваючись духовністю": Україна ввела санкції проти 22 росіян (список)

Україна продовжує розширювати санкції проти росії

Україна розширила санкції проти громадян росії, які підтримують війну. Якщо попередні два пакети торкнулися діячів культури та телебачення, то тепер настала черга священнослужителів РПЦ.

Як розповів під час свого традиційного відеозвернення президент України Володимир Зеленський, новий пакет санкцій має за мету захистити "духовну незалежність".

"Запроваджено санкції проти 22 осіб – громадян росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику", — сказав він.

Повний список імен вже з’явився на сайті президента, до нього увійшли:

Гундяєв Михайло Миколайович;

Богдасаров Роман Сергійович;

Булеков Олександр Володимирович;

Ганьжин Олександр Іванович;

Горбачов Леонід Едуардович;

Ємельянов Леонід Григорович;

Кіпшидзе Вахтанг Володимирович;

Кульберг Олексій Сергійович;

Легойда Володимир Романович;

Нємцов Микола Федорович;

Овчаров Олег Андрійович;

Севрюк Антон Юрійович;

Татаринців Костянтин Юлійович;

Чашин Микола Миколайович;

Щипков Олександр Володимирович;

Рахівський Сергій Васильович;

Алфєєв Григорій Валерійович;

Балашов Микола Володимирович;

Волочков Павло Павлович;

Володимиров Артемій Володимирович;

Ткачов Андрій Юрійович;

Осипов Олексій Ілліч.

Усі зазначені особи так чи інакше пов’язані з РПЦ, а більшість із них мають високу посаду у церковній ієрархії.

Як повідомлялося раніше, це не єдине рішення, яке було ухвалено на засіданні РНБО. Зокрема, Кабмін отримав завдання розробити порядок перетину кордону українськими чиновниками, щоб вони могли виїжджати з країни лише зі службовою метою.