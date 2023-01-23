Українським чиновникам заборонили виїжджати за кордон на відпочинок: подробиці

Відпочити за кордоном у чиновників більше не вийде

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони було ухвалено рішення про зміну порядку виїзду посадових осіб за кордон у воєнний час.

Як розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні, це стосуватиметься не лише представників центральної влади, а й представників місцевої влади.

"Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, хто має працювати на державу та в державі. Хочуть відпочивати зараз – відпочиватимуть поза державною службою", — сказав Зеленський.

За його словами, таким чином чиновники більше не зможуть виїжджати за кордон на відпочинок чи за будь-якої іншої недержавної причини.

Зеленський додав, що уряду поставлене завдання у п’ятиденний термін розробити порядок перетину кордону посадовими особами, який дозволить виїжджати до інших країн лише зі службових питань.

Як повідомлялося раніше, напередодні до скандалу з відпочинком у Парижі потрапила пресофіцер Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська. Після шквалу критики в її бік, чиновницю вирішили звільнити.

Також подібний скандал напередодні стався із заступником генерального прокурора України Олексієм Симоненком, який новорічні свята провів в Іспанії. За даними нардепа Ярослава Железняка, Симоненка було звільнено 23 січня.