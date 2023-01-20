Заступник генпрокурора на новорічні свята поїхав відпочивати до Іспанії: про що дізналися журналісти

Чиновник уже потрапляв у скандали до цього

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко на новорічні свята їздив на відпочинок до Іспанії.

Таку інформацію оприлюднив журналіст Михайло Ткач у своєму Facebook, наголосивши, що фотографіями з відпустки поділилася у своєму Instagram дружина Симоненка.

За його словами, джерела у правоохоронних органах підтвердили, що чиновник перебував в іспанському місті Марбелья протягом 10 днів – з 30 грудня до 8 січня.

Як відомо Симоненко після звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора виконував її обов’язки до призначення на цю посаду Андрія Костіна.

Варто зазначити, що чиновник вже потрапляв у скандали, наприклад, у вересні 2021 року стало відомо, що його дружина купила новий автомобіль Mercedes за ціною в 20 разів нижчою, ніж зазначено у декларації.

Крім того, наприкінці 2020 року він підписав рішення щодо передачі справи про можливе хабарництво заступника голови ОПУ Олега Татарова з НАБУ до СБУ. Тоді в НАБУ заявили, що це "безпрецедентне в історії України втручання у розслідування".

Як повідомлялося раніше, напередодні до скандалу з відпочинком у Парижі потрапила пресофіцер Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська. Після шквалу критики в її бік, чиновницю вирішили звільнити.