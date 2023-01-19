Скандальна посол-сексолог досі не в Болгарії: у МЗС назвали причину

МЗС три тижні не може оформити документи для відправки нового дипломата до Болгарії

Сексолог Олеся Ілащук, яку призначили надзвичайним та повноважним послом України в Болгарії, досі не відбула на нове місце роботи. Наказ про її призначення на посаду підписав президент Зеленський ще три тижні тому.

Виявляється, що МЗС не підготувало ще наказ про її відправлення до Болгарії, передають "Українські новини". Ймовірно, це пов’язано зі скандалом навколо Ілащук через відсутність у неї дипломатичного досвіду.

У жінки немає ні дипломатичного досвіду, ні якихось зв’язків із Болгарією, зате є досвід роботи сексологом. Цей факт викликав бурхливе обговорення та засудження з боку українського суспільства. Однак у МЗС запевнили, що відповідні призначення на посади послів некадрових дипломатів є "звичайною міжнародною практикою".

Також у МЗС надіслали офіційну відповідь, в якій повідомили, що Олеся Ілащук поки що не відбула до Болгарії — наказ не підготовлений. Хоча з моменту призначення пройшло 3 тижні. У відомстві уточнили, що процедура підготовки сексолога Ілащук до відбування у тривале відрядження триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Словаччині мер одного з міст зробив фото з російським прапором. Розгорівся серйозний скандал.