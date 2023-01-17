Поганий знак: скандальна путіністка осоромилася на похоронах Чурикової (відео)

Прикмета не обіцяє нічого хорошого для Матвієнка

Прощання з відомою російською актрисою Інною Чуриковою, про смерть якої стало відомо 14 січня, супроводжувалося поганими знаками. Забобонні користувачі мережі помітили ситуацію, що сталася з відомою путіністкою Валентиною Матвієнко.

У мережі поширюється відео з похорону, на якому Матвієнко упускає квіти, які принесла до труни Чурикової. Багато хто відразу вважав це поганим знаком, який не обіцяє нічого хорошого для спікера Ради Федерації.

Після конфузної ситуації троянди поспішили відразу підняти, а Матвієнко пішла.

Зазначимо, що Валентина Матвієнко є російським політиком та прихильником так званої "спецоперації". Вона часто потрапляє у скандали через свої заяви, зокрема, вона відзначилася цинічною брехнею про "гуманність" армії Росії, мріями про перемогу окупантів, а також проханнями про переговори, природно, не без безглуздих звинувачень України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лукашенко потрапив у неприємну ситуацію під час саміту ЄАЕС. У мережі підняли на сміх диктатора.

Також ми повідомляли про те, що нещодавно і путін осоромився через свої комплекси з приводу низького зростання.