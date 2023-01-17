Плохой знак: скандальная путинистка оконфузилась на похоронах Чуриковой (видео)

Примета не сулит ничего хорошего для Матвиенко

Прощание с известной российской актрисой Инной Чуриковой, о смерти которой стало известно 14 января, сопровождалось плохими знаками. Суеверные пользователи сети подметили ситуацию, случившуюся с известной путинисткой Валентиной Матвиенко.

В сети распространяется видео с похорон, на котором Матвиенко роняет цветы, которые принесла к гробу Чуриковой. Многие сразу посчитали это плохим знаком, который не сулит ничего хорошего для спикера Совета Федерации.

После конфузной ситуации розы поспешили тут же поднять, а Матвиенко удалилась.

Отметим, что Валентина Матвиенко является российским политиком и приверженцем так называемой "спецоперации". Она часто попадает в скандалы из-за своих заявлений, в частности, она отличилась циничной ложью о "гуманности" армии рф, мечтами о победе оккупантов, а также просьбами о переговорах, естественно, не без нелепых обвинений Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что лукашенко попал в неприятную ситуацию во время саммита ЕАЭС. В сети подняли на смех диктатора.

Также мы сообщали о том, что недавно и путин оконфузился из-за своих комплексов по поводу низкого роста.