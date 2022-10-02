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Похороны Бориса Моисеева: появились первые фото с прощания с российским певцом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Борис Моисеев Новость обновлена 02 октября 2022, 14:24
Борис Моисеев

В траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с Борисом Моисеевым.

Во вторник, 27 сентября, на 69-ом году жизни скончался известный российский певец Борис Моисеев. Точной причины смерти артиста не называют, однако известно, что последние годы Моисеев долгое время серьезно болел.

Похоронят Бориса Моисеева 2 октября в Москве на Троекуровском кладбище на так называемой "Алле звезд". Прощание с артистом началось в 12:00 и проводить артиста в последний путь пришли многие его поклонники, а также множество звездных коллег и друзей, сообщают росСМи.

В траурном зале, где проходит прощание, посредине стоит роскошный гроб, цвета темной вишни, вокруг которого размещено много венков из белых роз. Также в зале звучат песни Моиссева. Поток поклонников достаточно большой, все несут артисту цветы.

Похороны Бориса Моисеева

Среди звездных коллег и друзей на прощание пришли Павел Соколов с алыми цветами, Клара Новикова с желтыми хризантемами, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин, Александр Буйнов, Игорь Крутой, Алсу. Также среди гостей были Николай Басков, Филипп Киркоров и давняя подруга усопшего — Лолита Милявская. Артистку сопровождал концертный директор Моисеева.

Филлип Киркоров на похороне Моисеева
Николай Басков на похороне Моисеева
Лодина Милявская на похороне Моисеева
Лолина и Сергей Горох на похороне Моисеева
Киркоров на похороне Моисеева
Буйнов на похороне Моисеева
Клара Новикова на похороне Моисеева
Игорь Крутой на похороне Моисеева
Алена Апина на похороне Моисеева
Сергей Пенкин на похороне Моисеева

Напомним, музыкант, танцор и хореограф пережил три инсульта. Первый случился в 2010-м году. Через несколько месяцев артист даже смог выйти на сцену, но затем случился второй, и он добровольно ушел из профессии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что умер в возрасте 91 года Михаил Горбачев.

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#Похороны #Борис Моисеев #Похорон