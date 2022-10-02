Похороны Бориса Моисеева: появились первые фото с прощания с российским певцом (фото)

В траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с Борисом Моисеевым.

Во вторник, 27 сентября, на 69-ом году жизни скончался известный российский певец Борис Моисеев. Точной причины смерти артиста не называют, однако известно, что последние годы Моисеев долгое время серьезно болел.

Похоронят Бориса Моисеева 2 октября в Москве на Троекуровском кладбище на так называемой "Алле звезд". Прощание с артистом началось в 12:00 и проводить артиста в последний путь пришли многие его поклонники, а также множество звездных коллег и друзей, сообщают росСМи.

В траурном зале, где проходит прощание, посредине стоит роскошный гроб, цвета темной вишни, вокруг которого размещено много венков из белых роз. Также в зале звучат песни Моиссева. Поток поклонников достаточно большой, все несут артисту цветы.

Среди звездных коллег и друзей на прощание пришли Павел Соколов с алыми цветами, Клара Новикова с желтыми хризантемами, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин, Александр Буйнов, Игорь Крутой, Алсу. Также среди гостей были Николай Басков, Филипп Киркоров и давняя подруга усопшего — Лолита Милявская. Артистку сопровождал концертный директор Моисеева.

Напомним, музыкант, танцор и хореограф пережил три инсульта. Первый случился в 2010-м году. Через несколько месяцев артист даже смог выйти на сцену, но затем случился второй, и он добровольно ушел из профессии.

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