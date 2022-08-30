Умер Михаил Горбачев

Политическому деятелю в момент смерти был 91 год

Умер последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центральной клинической больницы, смерть наступила вследствие затяжной и тяжелой болезни. На момент смерти советскому и российскому политическому и общественному деятелю был 91 год.

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", — говорится в сообщении.

Как известно, в июле появилась информация, что экс-президент СССР находится в тяжелом состоянии. У Горбачева были проблемы с почками, а усугублял ситуацию сахарный диабет.

Как известно, Горбачев родился 2 марта 1931-го в деревне Привольное на Ставрополье в российско-украинской семье крестьян. Детство и юность политика представляли собой тяжелые трудовые будни.

Он был первым и единственным президентом СССР, а его личность вызывала противоречивые оценки. Некоторые были убеждены, что именно он несет всю ответственность за перестройку и развал Союза, а другие же выражали мнение, что Горбачев сделал все возможное для сохранения экономики страны, но потерпел неудачу.

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