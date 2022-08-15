Умер автор знаменитого графити с поцелуем Брежнева: он хотел нарисовать и "конец путинизма"

Врубелю было 62 года

В Германии 14 августа умер Дмитрий Врубель — художник, прославившийся картиной на Берлинской стене и своим необычным трактованием образа кровавого диктатора владимира путина. Его жизнь оборвалась после тяжелого коронавируса и операции на сердце. За несколько лет до своей смерти он заявил, что хотел бы нарисовать конец эпохи путина.

О его смерти сообщила главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Граффити его авторства — поцелуй Брежнева и Хонеккера, ставший одним из символов объединения Германии после разрушения Берлинской стены до сих пор остается одним из самых узнаваемых визуальных образов на эту тему.

Граффити было удалено во время реконструкции в 2009 году, но Врубель его восстановил

В пначале 2000-х Врубель интересовался образом путина — он создал два календаря, посвященных российскому диктатору, собирал множество его фотографий, чтобы писать с них портреты.

Врубель отличался нестандартным подходом к пониманию путина

путин в бушлате - знаковая, по мнению Врубеля, картина

Создавал свои серии портретов путина в соавторстве с супругой Викторией Тимофеевой. Врубель считал путина — единственным брендом россии: "все 150 миллионов наших сограждан смогли в последние годы породить только один полновесный бренд, и этот бренд — путин".

Но поддержку войны в Украине от Дмитрия Врубеля не дождались — уже в 2017 году он понял, что путинизм это не бренд. Он отметил в интервью, что рисовал начало путинизма и если доживет — нарисует конец. Он уже тогда называл Лубянку (сборной название органов госбезопасности в россии) "рейхсканцелярией". Вторжение россии в Украину поразило художника — он был шокирован ракетными ударами по Украине, в частности по Одессе, где жила его теща. Он называл войну войной и заявлял о жестокости, убийствах и мародерстве россии.

Отметим, что в последнее время ходят упорные слухи о проблемах со здоровьем у российского диктатора. Называются версии от онкологии до проблем со зрением. Но часть экспертов уверенны — эти слухи специально распространяет ФСБ.