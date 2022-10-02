Похорон Бориса Мойсеєва: з’явилися перші фото з прощання з російським співаком (фото)

У жалобному залі Троєкурівського цвинтаря відбувається церемонія прощання з Борисом Мойсеєвим.

У вівторок, 27 вересня, на 69-му році життя помер відомий російський співак Борис Мойсеєв. Точної причини смерті артиста не називають, проте відомо, що останні роки Мойсеєв тривалий час серйозно хворів.

Поховають Бориса Мойсеєва 2 жовтня у Москві на Троєкурівському цвинтарі на так званій "Алеї зірок". Прощання з артистом почалося о 12:00 і провести артиста в останню путь прийшло багато його шанувальників, а також безліч зіркових колег та друзів, повідомляють росЗМі.

У жалобному залі, де проходить прощання, посередині стоїть розкішна труна, кольору темної вишні, навколо якої розміщено багато вінків із білих троянд. Також у залі звучать пісні Мойсеєва. Потік шанувальників досить великий, усі несуть артистові квіти.

Серед зіркових колег та друзів на прощання прийшли Павло Соколов із червоними квітами, Клара Новікова з жовтими хризантемами, Альона Апіна, Надія Бабкіна, Сергій Пєнкін, Олександр Буйнов, Ігор Крутой, Алсу. Також серед гостей були Микола Басков, Філіп Кіркоров та давня подруга покійного — Лоліта Мілявська. Артистку супроводжував концертний директор Мойсеєва.

Нагадаємо, музикант, танцюрист та хореограф пережив три інсульти. Перший стався у 2010-му році. За кілька місяців артист навіть зміг вийти на сцену, але потім стався другий, і він добровільно пішов із професії.

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