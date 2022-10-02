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Похорон Бориса Мойсеєва: з’явилися перші фото з прощання з російським співаком (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Борис Мойсеєв Новина оновлена 02 жовтня 2022, 14:24
Борис Мойсеєв

У жалобному залі Троєкурівського цвинтаря відбувається церемонія прощання з Борисом Мойсеєвим.

У вівторок, 27 вересня, на 69-му році життя помер відомий російський співак Борис Мойсеєв. Точної причини смерті артиста не називають, проте відомо, що останні роки Мойсеєв тривалий час серйозно хворів.

Поховають Бориса Мойсеєва 2 жовтня у Москві на Троєкурівському цвинтарі на так званій "Алеї зірок". Прощання з артистом почалося о 12:00 і провести артиста в останню путь прийшло багато його шанувальників, а також безліч зіркових колег та друзів, повідомляють росЗМі.

У жалобному залі, де проходить прощання, посередині стоїть розкішна труна, кольору темної вишні, навколо якої розміщено багато вінків із білих троянд. Також у залі звучать пісні Мойсеєва. Потік шанувальників досить великий, усі несуть артистові квіти.

Похорон Бориса Мойсеєва

Серед зіркових колег та друзів на прощання прийшли Павло Соколов із червоними квітами, Клара Новікова з жовтими хризантемами, Альона Апіна, Надія Бабкіна, Сергій Пєнкін, Олександр Буйнов, Ігор Крутой, Алсу. Також серед гостей були Микола Басков, Філіп Кіркоров та давня подруга покійного — Лоліта Мілявська. Артистку супроводжував концертний директор Мойсеєва.

Філіп Кіркоров на похороні Мойсеєва
Микола Басков на похороні Мойсеєва
Лодина Мілявська на похороні Мойсеєва
Лоліна та Сергій Горох на похороні Мойсеєва
Кіркоров на похороні Мойсеєва
Буйнів на похороні Мойсеєва
Клара Новікова на похороні Мойсеєва
Ігор Крутий на похороні Мойсеєва
Олена Апіна на похороні Мойсеєва
Сергій Пєнкін на похороні Мойсеєва

Нагадаємо, музикант, танцюрист та хореограф пережив три інсульти. Перший стався у 2010-му році. За кілька місяців артист навіть зміг вийти на сцену, але потім стався другий, і він добровільно пішов із професії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер у віці 91 року Михайло Горбачов.

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