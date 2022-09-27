Помер російський співак Борис Мойсеєв

Борис Мойсеєв напередодні смерті переніс інсульт

У вівторок, 27 вересня, стало відомо про смерть російського співака Бориса Мойсеєва. Він помер на 69-му році життя. Був відомий своїм епатажним образом. Серед його популярних пісень — "Блакитний місяць", "Зірочка", "Петербург-Ленінград".

Новину про смерть артиста повідомив його арт-директор Сергій Горох, як передають росЗМІ. Точну причину смерті ще не оголошено, відомо, що Мойсеєв останніми роками хворів.

"За словами арт-директора співака, Мойсеєв помер близько 14.00 у вівторок, 27 вересня. Горох додав, що про дати церемонії прощання та похорону ще нічого не відомо.

Борис Мойсеєв ріс без батьків. Його мати – політв’язниця, народила хлопчика у жіночій виправній колонії 4 березня 1954 року у Москві. Артист присвятив матері пісню "Глухоніме кохання", бо її вбив глухонімий, який помилився дверима. Мойсеєв здобув освіту хореографа у Білорусі. У свій час працював за спеціальністю в театрі опери та балету в Харкові. Мойсеєв знімався у фільмах, виступав у шоу-балеті примадонни Алли Пугачової у складі тріо "Експресія", потім зайнявся сольною кар’єрою.

Один із перших російських співаків-геїв, які вчинили камінг-аут. Щоправда, потім у деяких інтерв’ю він заявляв, що лише грав роль і заперечував наявність нетрадиційної орієнтації. Неодноразово відкрито підтримував путінську політику і російську верхівку влади.

Проблеми зі здоров’ям у Мойсеєва почалися ще в 2010 році. Екс-зірка радянської та російської естради двічі переніс інсульт, його частково паралізувало й виникли проблеми з мовленням. У 2015 році він повністю припинив давати концерти, хоч і випустив у наступні роки кілька треків. Точну причину смерті Бориса Мойсеєва не озвучено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що помер у віці 91 року Михайло Горбачов.