Умер российский певец Борис Моисеев

Борис Моисеев накануне смерти перенес инсульт

Во вторник, 27 сентября, стало известно о смерти российского певца Бориса Моисеева. Он скончался на 69-ом году жизни. Был известен своим эпатажным образом. В числе его популярных песен — "Голубая луна", "Звездочка", "Петербург-Ленинград".

Новость о смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох, как передают росСМИ. Точная причина смерти еще не оглашена, известно, что Моисеев в последние годы болел.

"По словам арт-директора певца, Моисеев скончался около 14.00 во вторник, 27 сентября. Горох добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно.

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